Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:00, 4 апреля 2023Россия

При столкновении поезда с автомобилем в российском регионе погибли два человека

В Ярославской области поезд протаранил автомобиль Lada, погибли двое мужчин

Фото: УМВД России по Ярославской области

В Ярославской области два человека погибли при столкновении поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде. Об этом сообщило региональное управление МВД России, передает ТАСС.

По данным министерства, авария произошла в Некоузском районе близ деревни Пантелеево. Внутри автомобиля Lada, который пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, находились двое мужчин 51 года и 77 лет.

В пресс-службе Северной железной дороги, в свою очередь, уточнили, что протаранивший машину поезд следовал по маршруту Пищалкино — Ярославль-Главный. Машинист поезда заметил приближающийся автомобиль и применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось из-за малого расстояния. Никто из пассажиров поезда и его бригады не пострадал, из-за столкновения поезд не сошел с рельсов. ДТП в российском регионе не повлияло на движение других поездов.

Ранее в Крыму на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, погибли четыре человека, среди них двое детей. Поезд, протаранивший автомобиль, следовал по маршруту Севастополь — Санкт-Петербург.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Дарью Трепову арестовали по делу о теракте в Петербурге
Бурунов раскрыл подробности съемок эксклюзивного шоу
Подросток спас собак бабушки и дедушки из горящего дома
В марте самый дорогой авиабилет из России обошелся в миллион рублей
Названы безопасные для окружающей среды альтернативы мусоропроводам
ФСБ выявила ячейку запрещенного движения АУЕ в российской колонии
Apple изобрела наушники с дисплеем
«Урал» выбил «Спартак» из Пути РПЛ Кубка России
При столкновении поезда с автомобилем в российском регионе погибли два человека
ГАЗ попросил не допустить ухода Volkswagen без возврата средств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.