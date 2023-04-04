При столкновении поезда с автомобилем в российском регионе погибли два человека

В Ярославской области поезд протаранил автомобиль Lada, погибли двое мужчин

В Ярославской области два человека погибли при столкновении поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде. Об этом сообщило региональное управление МВД России, передает ТАСС.

По данным министерства, авария произошла в Некоузском районе близ деревни Пантелеево. Внутри автомобиля Lada, который пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, находились двое мужчин 51 года и 77 лет.

В пресс-службе Северной железной дороги, в свою очередь, уточнили, что протаранивший машину поезд следовал по маршруту Пищалкино — Ярославль-Главный. Машинист поезда заметил приближающийся автомобиль и применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось из-за малого расстояния. Никто из пассажиров поезда и его бригады не пострадал, из-за столкновения поезд не сошел с рельсов. ДТП в российском регионе не повлияло на движение других поездов.

Ранее в Крыму на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, погибли четыре человека, среди них двое детей. Поезд, протаранивший автомобиль, следовал по маршруту Севастополь — Санкт-Петербург.