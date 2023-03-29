Момент смертельного столкновения поезда и автомобиля в Крыму попал на видео

В сети появились кадры момента столкновения авто и поезда в Крыму, где погибли 4 человека

В сети появились кадры момента столкновения поезда и легкового автомобиля на железнодорожных путях в Крыму, в результате которого погибли четыре человека. Видеозапись публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, как автомобиль подъезжает к железнодорожному полотну, когда горит запрещающий и предупреждающий о приближении состава сигнал светофора. Как только машина заезжает на рельсы, ее протаранивает поезд.

По данным авторов канала, на переезде есть звуковой сигнал, но водитель легкового авто решил его проигнорировать и двинулся перед приближающийся поезд. После аварии следователи возбудили уголовное дело.

Об аварии в Крыму стало известно вечером во вторник, 29 марта. ДТП случилось перегоне 1388 километра вблизи села Вольное Джанкойского района. Поезд, протаранивший автомобиль, следовал по маршруту Севастополь — Санкт-Петербург. Среди четырех погибших были два ребенка.