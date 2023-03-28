В Крыму четыре человека погибли в сбитой поездом на переезде машине

В Крыму поезд сбил машину на переезде, погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Крыму поезд сбил легковую машину Skoda Octavia на переезде, погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Столкновение с составом, следующим из Севастополя в Санкт-Петербург, произошло на перегоне 1388 километра вблизи села Вольное Джанкойского района.

«По предварительным данным, погибли четыре человека, находившиеся в автомобиле, в том числе два ребенка», — рассказали в экстренных службах, не уточнив обстоятельств происшествия.

Ранее в Казахстане шесть человек погибли в результате столкновения автомобиля и поезда. О ДТП в Жамбылской области сообщило МВД республики.

