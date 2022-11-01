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09:41, 1 ноября 2022Бывший СССР

В Казахстане шесть человек погибли в ДТП с поездом

МВД Казахстана сообщило о гибели шести человек из-за столкновения автомобиля и поезда

Фото: Telegram-канал POLISIA.KZ

В Казахстане погибли шесть человек в результате столкновения автомобиля и поезда. О ДТП в Жамбылской области сообщило МВД республики в своем Telegram-канале.

«В селе Карасу Меркенского района на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомашиной Audi. В результате ДТП погибли шесть человек», — говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что началось досудебное расследование, также назначили ряд необходимых экспертиз. Дежурная следственно-оперативная группа приступила к работе на месте происшествия, отметили в ведомстве.

В ноябре прошлого года в Астане два больших пассажирских автобуса столкнулись лоб в лоб на одной из узких улиц города, инцидент попал на видео.

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Кристина Есикова
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