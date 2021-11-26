В Казахстане лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса

В столице Казахстана произошла авария с участием двух больших пассажирских автобусов. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб на одной из узких улиц Нур-Султана. Видео с места ДТП опубликовал Sputnik.

Съемку ведет один из пассажиров. Видно, что один из двух автобусов развернуло по диагонали вдоль дороги. При этом улица Куляш, на которой произошла авария, не очищена от снега, на дороге заметна большая колея.

Сообщается, что по итогам инцидента жертв нет, однако пассажиры получили легкие травмы, так в момент столкновения они упали. «Я сам ударился головой и разбил губу», — рассказал автор видео.

В октябре этого года одну из жительниц села Егиндибулак в Павлодарской области Казахстана заставили извиняться за опубликованное видео с сугробами. Так местный сельский аким решил проблему с уборкой снега на территории. Однако позже районный аким разобрался в ситуации и пообещал наказать подчиненного.