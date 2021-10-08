В Казахстане женщине пришлось извиняться за видео со снежными сугробами

Казахстанка из села Егиндибулак извинилась перед местным акимом из-за видео с сугробами

Жительнице села Егиндибулак в Павлодарской области Казахстана пришлось на камеру извиниться перед местным акимом Саматом Ибраевым за видео с выпавшим снегом. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.

Отмечается, что ранее местная жительница поделилась со своими родственниками видео, на котором запечатлела образовавшиеся в селе сугробы.

Впоследствии в сети появились кадры, на которых она объясняет сельскому акиму, что лишь поделилась роликом со своими близкими и не преследовала цель пожаловаться на что-то. Чиновник уточнил, есть ли у нее какие-либо вопросы к администрации, в ответ сельчанка в очередной раз подчеркнула, что не имеет жалоб, и публично извинилась.

Инцидент прокомментировал аким Баянаульского района Канат Каримов. Он сообщил, что лично извинился перед женщиной, и пообещал наказать подчиненного, который, по его мнению, неверно понял поручение разобраться с выпавшими осадками.

«Ну, неправильно понял, одинокая женщина, у нее муж инвалид, двор снегом замело. Ну возьми, организуй, если техники нет, людей поставь, вычистите двор от снега. Все акимы так и сделали, а здесь просто неправильно понял поручение», — объяснил Каримов.

Ранее врач-невролог из Казахстана Эмилия Гречаник рассказала, что организатор «языковых патрулей» казахских националистов Куат Ахметов заставил ее извиниться за использование русского языка на рабочем месте. Женщина подчеркнула, что активист пообещал передать «какие-то материалы в прокуратуру», если она не принесет публичные извинения на камеру.