Врача из Казахстана заставили извиняться за просьбу на русском языке

Невролог из Казахстана рассказала, как ее заставили извиняться за русскую речь на камеру

Врач из Казахстана Эмилия Гречаник в стриме RT рассказала, как ее заставили извиняться на камеру за разговор на русском языке.

Невролог с 30-летним стажем утверждает, что ей позвонили через приемную по работе, и она попросила пациентку назвать идентификационный номер на русском языке. «На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана и все в таком плане», — отметила Гречаник.

По ее словам, в Казахстане государственным языком является казахский, а языком межнационального общения — русский. «Мы работаем на двух языках. (...) Единственное, что спросила, я попросила на русском языке назвать номер», — продолжила врач. Гречаник добавила, что разговор был провокационным, и подобного в ее практике раньше не было.

Позже блогер Куат Ахметов выложил ролик с этим разговором, данными врача и сообщил, что невролог заставляет говорить на русском языке. Он пообещал передать «какие-то материалы в прокуратуру», если Гречаник не извинится на камеру.

«Я не считаю, что я решила сама [извиняться]. Честно говоря, меня вынудили. Он сказал, что я должна извиняться», — сказала доктор.

Ранее организатору националистических акций Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» Куату Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет, а также выписали штраф в размере 145 тысяч тенге (25 тысяч российских рублей). Он обратился к своим сторонникам с просьбой помочь оплатить его.