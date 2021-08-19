Политолог заявил о едином центре внедрения русофобии в Казахстане

В элите Казахстана существует национал-либеральное антирусское лобби, заявил «Ленте.ру» глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Так он прокомментировал сообщения о притеснении русскоязычного населения и росте русофобских настроений в республике.

«Попытки реабилитации предателей времен Великой Отечественной, демарши против русского языка в быту и школе — все это похоже на мероприятия, спланированные единым центром», — сказал эксперт.

Как объяснил Мендкович, эта группа пользуется поддержкой Запада, и за последние годы с помощью США она смогла вырастить целое поколение прозападных националистов в политическом классе, госаппарате и СМИ.

Ранее стало известно, что в Казахстане местные националисты устраивают проверки использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube. Русскоговорящих сограждан активисты обвиняют в фашизме, несмотря на то, что русский язык имеет в Казахстане статус официального.

Их организатор, Куат Ахметов, после общественного резонанса обиделся на русских и обвинил их в высокомерии. Он отметил, что русские пренебрежительно относятся к его соотечественникам. Организатор движения также пояснил, что «языковые патрули» были организованы специально в поддержку тех граждан, которые не говорят по-русски и хотят, чтобы их в родной стране обслужили на казахском языке. Позже ему закрыли въезд в Россию на 50 лет.