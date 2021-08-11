Организатор «языковых патрулей» в Казахстане обиделся на русских

Организатор националистических акций Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» в Казахстане Куат Ахметов в интервью RT обиделся на русских и обвинил их в высокомерии. Он отметил, что русские пренебрежительно относятся к его соотечественникам.

По словам Ахметова, у россиян наблюдается «синдром Равшана и Джамшута». «Вы оскорбляете таджиков, хотя они вносят какой-то вклад, строят дома. Вы и сюда приходите, в Казахстан, и тоже такая ненависть — я не знаю, откуда», — сказал он.

Организатор движения также пояснил, что «языковые патрули» были организованы специально в поддержку тех граждан, которые не говорят по-русски и хотят, чтобы их в родной стране обслужили на казахском языке.

Ранее сообщалось, что в Казахстане местные националисты проводят проверки использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube. Они ведут себя оскорбительно и обвиняют русскоговорящих сограждан в фашизме, в то время как русский язык имеет в Казахстане статус официального, что закреплено в Конституции.

