В Киргизии на сотрудницу детского центра напали из-за русского языка

В Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Инцидент произошел 2 августа. Клиент центра в грубой форме потребовал, чтобы сотрудница разговаривала с ним исключительно на киргизском. После этого он начал оскорблять девушку и бросил в ее голову калькулятор.

Позднее правоохранители задержали мужчину, однако уже спустя несколько минут отпустили. После этого он вернулся в детский центр и продолжил оскорблять сотрудницу.

В посольстве России в Киргизии уже отреагировали на случившееся. В частности, посол Николай Удовиченко осудил нападение на девушку и призвал дать адекватную оценку ситуации. «Не хочу видеть в этом негативную тенденцию, но и оставлять без внимания не считаю возможным», — заявил он.

Ранее в Киргизии закрыли дело об избиении мальчика, которого сверстники травили из-за того, что он русский и «не верит в Аллаха». Несмотря на широкий общественный резонанс, власти среднеазиатской республики ограничились извинениями перед семьей потерпевшего и профилактическими беседами с виновниками происшествия.