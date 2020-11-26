В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального

В Конституционном совещании Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального, передает в четверг, 26 ноября, 24.kg.

Член совещания, общественный деятель Садирдин Торалиев заявил, что нужно оставить государственным языком киргизский, а остальные «развивать другими законами».

«У русского [языка — прим. «Ленты.ру»] официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — сказал он.

Торалиев утверждает, что молодежь перестала разговаривать на киргизском. Никто не учит его, поскольку в этом нет потребности, но «нужно создать ее». «Только тогда все начнут учить и разговаривать на киргизском», — заверил он.

Конституционное совещание было создано в Киргизии для всестороннего обсуждения нового проекта основного закона страны. В него вошли 89 человек.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Сторонники не прошедших избирательный барьер партий устроили массовые протесты, которые закончились отставками руководства страны. ЦИК признал итоги голосования недействительными. Внеочередные президентские выборы намечены на 10 января 2021 года.