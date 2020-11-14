Исполняющий обязанности президента Киргизии сложил полномочия

Премьер-министр, исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сложил полномочия. Об этом он заявил в субботу, 14 ноября. Его слова передает ТАСС.

Данный шаг был сделан ради участия в выборах главы государства в январе следующего года. «Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики, и как рядовой гражданин буду участвовать на предстоящих президентских выборах», — заявил Жапаров.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых акций протеста, начавшихся в стране после парламентских выборов. Внеочередные президентские выборы намечены на 10 января 2021 года. До настоящего времени обязанности главы государства исполнял Жапаров, освобожденный из-под стражи участниками протестов.