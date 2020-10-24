Киргизия предложила России расширить авиабазу Кант

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев предложил России, если ей это потребуется, расширить собственную авиабазу Кант на территории республики, сообщает РИА Новости.

По его словам, твердая позиция нынешнего руководства страны — сохранение авиабазы, речь о пересмотре подписанных соглашений идти не может. Казакбаев подчеркнул, что Москва сыграла положительную роль в политическом кризисе.

Дипломат не исключил, что акции протеста после парламентских выборов 4 октября могли перерасти в массовые беспорядки и кровопролитие. Но Россия своими заявлениями и другой поддержкой помогла стабилизировать ситуацию.

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В том числе для этого в Бишкек прибывал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. С ним же в ходе нынешнего визита Казакбаев обсудил возможность поддержки бюджета Киргизии.

Кант — это военный аэродром в Чуйской области республики. На нем дислоцирована 999-я авиабаза, которая входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Открытие авиабазы состоялось в 2003 году. В 2009-м срок соглашения о ней продлили на 49 лет с возможностью автоматического продления еще на 25-летние периоды.

Однако предыдущий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в 2015 году заявил, что Москва в перспективе должна уйти с киргизской территории. Позднее, в 2019 году, уже при Сооронбае Жээнбекове, стороны подписали соглашение об увеличении площади земель, арендуемых Россией под военные объекты.

Жээнбеков подал в отставку 15 октября на фоне массовых акций протеста, начавшихся в стране после парламентских выборов. Внеочередные президентские выборы намечены на 10 января 2021 года. В настоящее время обязанности главы государства исполняет Садыр Жапаров, освобожденный из-под стражи участниками протестов. Он также уже пообещал выполнить все обязательства перед Россией.