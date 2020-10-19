Премьер Киргизии пообещал выполнять обязательства перед Россией

Премьер-министр, исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров пообещал полностью выполнять обязательства Бишкека перед Москвой, передает ТАСС.

«Если говорить о наших обязательствах перед Россией, все отношения — финансовые и прочие обязательства Кыргызской Республики перед Российской Федерацией — будут выполнены в полной мере. Никаких изменений не будет, а если и будут, то только по взаимной договоренности», — заверил Жапаров.

И.о. президента подчеркнул, что Киргизия и Россия «были вместе до сих пор, будут вместе и впредь». Он назвал Москву основным стратегическим партнером республики.

Жапаров добавил, что планирует участвовать в президентских выборах, если будут приняты конституционные изменения, позволяющие это сделать. «Согласно главному закону страны, лицо, исполняющее обязанности президента, не может участвовать в выборах», — пояснил он.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Сторонники не прошедших избирательный барьер партий устроили массовые протесты. Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. ЦИК республики признал итоги выборов недействительным.

Бывший депутат Садыр Жапаров стал премьер-министром. 15 октября ему перешли полномочия президента Сооронбая Жээнбекова, который покинул пост.