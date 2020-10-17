Президент Киргизии перед отставкой тайно уволил посла в России

Бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил от должности посла республики в России Аликбека Джекшенкулова перед отставкой. Решение было принято тайно и стало неожиданностью для дипломата, сообщает ТАСС.

Джекшенкулов рассказал агентству, что узнал о своем увольнении из социальных сетей и был очень удивлен. Соответствующий указ был подписан 14 октября, накануне объявления об отставке президента.

Как пишет «Sputnik Кыргызстан» в Telegram-канале, в указе, опубликованном 16 октября, содержится формулировка, что представитель республики в России был освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Джакшенкулов отметил, что не понимает, как это могло произойти, потому что Жээнбеков лично не выражал ему недоверия.

Глава государства объявил о своей отставке 15 октября. Он заявил, что идет навстречу протестующим, требующим его ухода, потому что «не хочет остаться в истории как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан». Полномочия президента должны были временно перейти к спикеру парламента, однако Канат Исаев отказался, поэтому их временно получил премьер-министр Садыр Жапаров, назначенный на это место по предложению оппозиции.

ТАСС сообщал, что глава правительства подписал указ о предоставлении Жээнбекову статуса бывшего президента. Этот статус гарантирует ему пожизненную госохрану, право проживания на территории государственной резиденции №1 «Ала- Арча» и пользования служебным транспортом, бесплатное медицинское обслуживание в спецполиклинике. Кроме того, экс-глава республики по закону получил судебный иммунитет, однако он может лишиться этой преференции по решению парламента.

Волнения в Киргизии начались 5 октября. Поводом стали парламентские выборы, прошедшие днем ранее. Из 16 партий, участвовавших в голосовании, избирательный барьер преодолели только четыре политические силы, связанные с властью. Оппозиция вывела своих сторонников на улицы в Бишкеке, протестующие взяли штурмом дом правительства, резиденцию президента и парламента и еще ряд государственных зданий. ЦИК в тот же день аннулировал результаты выборов, однако это не остановило недовольных, выступления и стычки с правоохранителями продолжаются.