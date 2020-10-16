В отставке президента Киргизии увидели приближение к гражданской войне

После отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова страна утратит последний центр легитимной политической силы и приблизится к гражданской войне. Такую перспективу увидел руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, его слова приводит ТАСС.

Другая точка опоры государства, парламент страны, утратил дееспособность еще раньше, пояснил эксперт. По его словам, законодательный орган распался на группы в зависимости от региональной, партийной или клановой принадлежности. С отставкой главы государства возможность нормализовать ситуацию в Киргизии сошла на нет.

При этом бывший президенты страны Садыр Жапаров, которого демонстранты освободили из СИЗО и который в результате протестов получил должность премьер-министра, не окажется способным объединить жителей страны, считает Грозин. «Существует большое количество таких же амбициозных людей с ресурсами, подкрепляющими эти амбиции, которые категорически не желают видеть Жапарова в качестве единственного и главного центра силы», — пояснил он.

Кроме того, пока политические элиты заняты борьбой за власть, общество остается один на один со своими проблемами. Например, с эпидемией коронавируса. «Криминалу в Бишкеке могут противостоять дружины, можно как-то сорганизовываться, не допускать откровенного грабежа до поры. С вирусом так бороться не получится, как с преступниками, здесь необходимо внешнее влияние и помощь стране», — подытожил специалист.

Ранее Жапаров заявил о передаче ему полномочий ушедшего в отставку президента Сооронбая Жээнбекова. По закону полномочия президента в случае его отставки должен исполнять спикер парламента (жогорку кенеша), то есть Канат Исаев. Однако он отказался от этого, утверждает Жапаров.