Кремль прокомментировал приостановку финансовой помощи Киргизии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приостановку финансовой помощи Киргизии. По словам представителя Кремля, Москва видит в этом смысл, пока в стране не наладится политическая ситуация, передает РИА Новости.

«Там сейчас нет правительства как такового, и мы видим кризисный момент в республике, поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл», — сказал Песков.

Он также отметил, что Кремль внимательно отслеживает все, что происходит в Киргизии.

Ранее о приостановке помощи Киргизии со стороны России сообщило РБК. По словам источника издания, восстановление возможно после стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил, что принял решение уйти в отставку. Он заявил, что утверждение нового правительства не сняло напряженность в обществе и протестующие требуют ухода президента.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку.