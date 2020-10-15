К резиденции президента Киргизии стянули спецназ

Отряды спецподразделений министерства внутренних дел и Вооруженных сил Киргизии стянули к расположенной на южной окраине Бишкека государственной резиденции «Ала-Арча», где в настоящее время находится президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщает ТАСС.

По данным очевидцев, к «Ала-Арчи» подъехали несколько автобусов и военных грузовых автомобилей с силовиками. «Все они пока находятся внутри салонов автобусов и в кузовах автомашин», — рассказал один из свидетелей.

Между тем всего в 500 метрах от государственной резиденции, возле гостиницы «Иссык-Куль», собрались около тысячи сторонников премьер-министра Садыра Жапарова, которые требуют отставки Жээнбекова.

Ранее 15 октября стало известно, что Жээнбеков согласился покинуть пост президента. Накануне он заявлял, что уйдет только после того, как республика вернется в «правовое русло» — после проведения парламентских выборов.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента. Результаты выборов были признаны недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку.

Депутаты назначили Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра и утвердили новый состав исполнительного органа. Жээнбеков признал это решение незаконным, однако позже утвердил Жапарова в должности.