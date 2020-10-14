Президент Киргизии начал переговоры о своей отставке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков начал переговоры с премьер-министром страны Садыром Жапаровым о своей отставке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Да, проводят переговоры, переговоры продолжаются», — заявила пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева.

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Ранее 14 октября сообщалось, что Садыр Жапаров потребовал отставки президента страны. Жапаров рассказал, что не знает, сколько проработает премьером, поскольку ожидаются новые парламентские выборы. Он не исключил, что сначала в стране проведут конституционную реформу, а затем объявят о выборах.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку.

Депутаты назначили Садыра Жапарова исполняющим обязанности главы правительства и утвердили новый состав кабмина. Сооронбай Жээнбеков признал это решение незаконным, однако позже утвердил Жапарова в должности.