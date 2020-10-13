Президент Киргизии пошел против воли парламента

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков признал незаконным решение Жогорку Кенеш (парламента) о назначении Садыра Жапарова премьер-министром. Об этом сообщает «Sputnik Киргизия».

Жээнбеков пошел против воли парламента и вернул депутатам постановление об утверждении нового состава правительства.

По его мнению, заседание, на котором Жапаров бал назначен премьер-министром, неправомочно, поскольку на нем отсутствовало большинство депутатов парламента от общего числа. Таким образом, кворум не был обеспечен, а решения, принятые без него, считаются незаконными и не имеющими юридической силы, пояснили в аппарате президента.

9 октября сообщалось, что Жээнбеков отправил в отставку правительство, в том числе премьер-министра Кубатбека Боронова. До этого лидеры оппозиционных партий создали Координационный совет и выдвинули на должность главы правительства бывшего депутата Садыра Жапарова, освобожденного из колонии. Парламент утвердил его кандидатуру, но ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на этом фоне признала результаты выборов недействительными.

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