В Киргизии заявили о возможной отставке президента

Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил о том, что президент республики Сооронбай Жээнбеков вскоре может уйти в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, президент может написать заявление об отставке в течении двух-трех дней. Об этом Жээнбеков сказал в ходе переговоров.

Также Жапаров раскрыл свои планы на посту премьера. Он заявил, что будет бороться за введение мажоритарной избирательной системы с депутатами-одномандатниками.

Ранее парламент Киргизии утвердил новый состав правительства во главе с Жапаровым. За предложенный им состав кабмина и программу единогласно проголосовали все присутствующие на заседании.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.

Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов недействительными. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали Координационный совет и выдвинули на должность главы правительства бывшего депутата Садыра Жапарова, освобожденного из колонии. 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру, но ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением.