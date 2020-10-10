Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства во главе с Садыром Жапаровым. Об этом сообщает РИА Новости.

За Жапарова, предложенный им состав кабмина и программу единогласно проголосовали все присутствующие на заседании.

Ранее, 9 октября, сообщалось, что президент Киргизии отправил в отставку правительство. Занимавшие должности членов правительства продолжали исполнение обязанностей до формирования нового состава исполнительного органа.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.

Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов недействительными. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали Координационный совет и выдвинули на должность главы правительства бывшего депутата Садыра Жапарова, освобожденного из колонии. 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру, но ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением.