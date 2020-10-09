Киргизская оппозиция выдвинула еще одного кандидата на пост премьера

Четыре оппозиционных партии Киргизии — «Республика», «Ата-Мекен» («Отчизна»), «Бир Бол» («Единство») и «Реформа» — выдвинули еще одного кандидата на пост премьер-министра — Омурбека Бабанова. Об этом рассказал журналистам член партии «Ата-Мекен» Тилек Токтогазиев, передает РИА Новости.

«Принято решение выдвинуть от наших партий единую кандидатуру Омурбека Бабанова на пост премьер-министра страны и Тилека Токтогазиева — на пост первого вице-премьера», — зачитал Токтогазиев меморандум, подписанный лидерами партий.

Он добавил, что парламент назначил главой правительства Садыра Жапарова незаконно.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.

ЦИК признал результаты выборов недействительными. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали Координационный совет и выдвинули на должность главы правительства бывшего депутата Садыра Жапарова, освобожденного из колонии. 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру, но ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением и создали свой координационный совет.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию».