В Киргизии заявили о желающем спокойной отставки президенте

Занявший пост премьер-министра Киргизии Садыр Жапаров заявил, что президент страны Сооронбай Жээнбеков попросил дать ему спокойно уйти в отставку. Его слова приводит в своем Telegram-канале «Sputnik Кыргызстан».

«Жээнбеков через одного депутата попросил дать ему спокойно уйти в отставку», — сказал Жапаров на встрече со сторонниками у Дома правительства.

После этого Жапаров, ранее занявший Дом правительства, попросил своих сторонников разойтись.

Ранее 8 октября сообщалось, что местонахождение Жээнбекова неизвестно. Вскоре он нашелся. По информации пресс-службы президента, он находится в Бишкеке.

7 октября парламент запустил процедуру импичмента президента. Согласно законодательству, решение о выдвижении обвинения против президента для отрешения от должности должно быть принято большинством депутатов и по инициативе не менее одной трети от их числа. Для этого специально создаваемая комиссия дает соответствующее заключение. За импичмент должны проголосовать не менее двух третей всех депутатов. Решение должно быть принято не позднее чем через три месяца после выдвижения обвинения.

5 октября в Киргизии начались массовые акции оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.

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