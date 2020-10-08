Президент Киргизии нашелся и напомнил о своей легитимности

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с новым спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым вопрос импичмента и напомнил, что он является легитимным главой государства. Об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

«Президент отметил, что для него сейчас самая важная задача — вернуть ситуацию в правовое русло. А дальше он готов обсудить все вопросы, которые возникли в стране из-за сложившейся ситуации», — подчеркнула она.

Ранее 8 октября сообщалось, что местонахождение Жээнбекова неизвестно. Вскоре он нашелся. Его пресс-служба сообщила, что Жээнбеков находится в Бишкеке и ведет переговоры со всеми политическими силами.

7 октября парламент запустил процедуру импичмента президента. Согласно законодательству, решение о выдвижении обвинения против президента для отрешения от должности должно быть принято большинством депутатов и по инициативе не менее одной трети от их числа. Для этого специально создаваемая комиссия дает соответствующее заключение. За импичмент должны проголосовать не менее двух третей всех депутатов. Решение должно быть принято не позднее чем через три месяца после выдвижения обвинения.

5 октября в Киргизии начались массовые акции оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.