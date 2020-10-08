Президент Киргизии пропал

Местонахождение президента и бывшего премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова и Кубатбека Боронова неизвестно, они пропали. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Совета безопасности страны Омурбека Суваналиева.

По его словам, первые лица не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в сети, но где они записаны, неизвестно.

«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяют, что работают удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям», — сказал Суваналиев.

Совет безопасности на этом фоне принял решение закрыть границу Киргизии.

Суваналиев добавил, что политическая ситуация в стране остается напряженной: «Партии не могут договориться. Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку».

5 октября в Киргизии начались массовые акции оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.

Депутаты вскоре проголосовали за назначение бывшего парламентария Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра. Прежний глава правительства, как и спикер Жогорку Кенеш, подали в отставку. Парламент вместе с тем запустил процедуру импичмента президента.