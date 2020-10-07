Киргизские оппозиционеры создали второй Координационный совет за два дня с начала протестов. Об этом сообщает РИА Новости.
В него вошли лидеры партий «Чон-Казат» («Большой поход»), «Ордо» («Центр») и «Мекен Ынтымагы» («Народное единство»), а также члены политических сил «Реформа» и «Ыйман Нуру» («Луч веры»).
Члены новой организации выступают против вчерашнего назначения Садыра Жапарова премьер-министром. Также оппозиционеры заявили, что «распускают парламент».
4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент. Из 16 партий прошли четыре. Это вызвало массовые протесты, которые обернулись беспорядками. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.
Депутаты проголосовали за назначение бывшего парламентария Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра. Прежний глава правительства, как и спикер парламента, подали в отставку.