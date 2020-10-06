Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Спикер парламента Киргизии (Жогорку Кенеша) Дастанбек Джумабеков подал в отставку. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает 24.kg.
Депутат Айсулуу Мамашова рассказала, что Джумабеков не пришел на заседания депутатов. Для принятия отставки спикера необходимо минимум две трети голосов парламентариев.
Парламентские выборы в Киргизии состоялись 4 октября. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты, которые переросли в беспорядки.
Демонстрантов в Бишкеке разгоняли с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Один человек погиб, почти 600 пострадали.
Протестующие захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других арестованных политиков. Шесть оппозиционных партий сформировали Координационный совет.
ЦИК Киргизии признал официальные результаты выборов недействительными. В течение двух неделю будет назначена дата повторного голосования.