Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Спикер парламента Киргизии (Жогорку Кенеша) Дастанбек Джумабеков подал в отставку. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает 24.kg.

Депутат Айсулуу Мамашова рассказала, что Джумабеков не пришел на заседания депутатов. Для принятия отставки спикера необходимо минимум две трети голосов парламентариев.

Материалы по теме Протестующие в Киргизии взяли штурмом дом правительства и требуют отдать власть В беспорядках пострадали сотни человек. Президент готов отменить результаты выборов

Парламентские выборы в Киргизии состоялись 4 октября. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты, которые переросли в беспорядки.

Демонстрантов в Бишкеке разгоняли с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Один человек погиб, почти 600 пострадали.

Протестующие захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других арестованных политиков. Шесть оппозиционных партий сформировали Координационный совет.

ЦИК Киргизии признал официальные результаты выборов недействительными. В течение двух неделю будет назначена дата повторного голосования.