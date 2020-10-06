В Киргизии суд назначил домашний арест бывшему президенту Атамбаеву

Первомайский суд в Бишкеке назначил домашний арест бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев, передает «Интерфакс».

В ночь на 6 октября Атамбаева освободили из СИЗО участники массовых протестов, вспыхнувших после парламентских выборов. Бывший премьер Сапар Исаков объявил на митинге, что здоровье экс-президента резко ухудшилось после выхода на свободу.

«Алмазбек Атамбаев в безопасности», — заявил представитель Социал-демократической партии Киргизии, которую ранее возглавлял бывший президент.

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Выборы в парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) состоялись 4 октября. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. В столице начались массовые беспорядки, которые разгоняли с помощью водометов, газа и светошумовых гранат.

Протестующие захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО Атамбаева и Исакова. Шесть оппозиционных партий объединились в Координационный совет.

Алмазбека Атамбаева летом 2019 года приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета. Он также был обвиняемым по делу о столкновениях в селе Кой-Таш.