В Киргизии сформировали народные дружины для охраны правопорядка

В Киргизии для охраны правопорядка начали формировать отряды дружинников. Об этом сообщает РИА Новости.

В социальных сетях граждан призывают вступать в ряды формирований, в том числе для противодействия возможному мародерству. Для участников дружин был создан специальный Telegram-канал, где также обещают помогать гражданам, оказавшимся в сложной ситуации.

«При выезде на объект пишите, что выехали и сколько человек, отличительная черта — белая повязка на рукаве, при количественном преимуществе мародеров запрашиваем и ждем подкрепление», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Протестующие в Киргизии взяли штурмом дом правительства и требуют отдать власть В беспорядках пострадали сотни человек. Президент готов отменить результаты выборов

Ранее 6 октября стало известно, что киргизская оппозиция, представляющая сторонников судимого бывшего президента Алмазбека Атамбаева, создала Координационный совет. Его цель — передача власти в стране. В совет вошли шесть партий: СДПК, «Республика», «Ата Мекен», «Бутун Кыргызстан», «Бир Бол» и «Замандаш».

Протесты в Киргизии против итогов парламентских выборов начались утром в понедельник, 5 октября. Избирательный порог преодолели только 4 из 16 партий. Проигравшие оппозиционные политические силы объявили, что не признают результатов голосования. К вечеру митинг в Бишкеке перерос в массовые беспорядки, недовольные спустя несколько попыток захватили Белый дом, где находится резиденция президента и парламента, здание правительства и другие административные здания.

В их числе оказалось и СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии, где содержался экс-президент Атамбаев. Его вместе с рядом бывших государственных чиновников освободили. Протестующие уже «назначили» народного мэра столицы и собираются также утвердить собственного временного премьер-министра и глав правоохранительных ведомств.

На этом фоне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии признала итоги парламентских выборов недействительными. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обещал встретиться с лидерами всех оппозиционных партий.