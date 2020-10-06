Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти в стране

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, к попытке переворота причастны «некоторые политические силы, которые попытались использовать итоги выборов как повод».

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь несмотря на то что «протестующие нарушили мирную жизнь горожан»: не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания. «Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата», — заявил Жээнбеков.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезть через ограду и бросать в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб.