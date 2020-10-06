В Киргизии главы сразу трех областей подали в отставку. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» в Telegram-канале.

Так, полномочный представитель правительства в Нарынской области Эмилбек Алымкулов подал заявление на имя премьер-министра. Также полпред в Таласской области Марат Мураталиев подал в отставку, заявив, что поддерживает народ. Полпред в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев написал заявление, отметив, что не имеет морального права занимать пост, несмотря на то, что «народ просил работать дальше».

Ранее протестующие ворвались в здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии. После двухчасового противостояния с сотрудниками милиции им удалось прорваться на огороженную территорию возле здания. Затем часть участников акции протеста направилась к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и освободила из изолятора экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, арестованного в августе 2019 года, а также бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и кидали в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.