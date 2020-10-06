Протестующие в Бишкеке захватили здание парламента

Участники акции протеста в Бишкеке захватили здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Протестующим после двухчасового противостояния с сотрудниками милиции удалось прорваться на огороженную территорию возле здания. РИА Новости уточняет, что протестующие сторонники не прошедших в парламент партий протаранили ворота грузовиком, после чего ворвались внутрь. По словам очевидцев, за несколько минут до этого из здания выехала колонна автомобилей.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и кидали в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Еще днем 11 из 16 партий, участвовавших в выборах, подписали заявление о непризнании результатов парламентских выборов 4 октября. Всего в новом составе парламента Киргизии 200 мест. По предварительным итогам, избирательный порог преодолели четыре политические силы. Партия «Биримдик» получит 46 депутатских мандатов, «Мекеним Кыргызстан» — 45, «Кыргызстан» — 16 и «Бутун Кыргызстан» — 13. Они вынуждены объединиться в коалицию, поскольку конституционного большинства не получил никто. Прежняя правящая Социал-демократическая партия Киргизии развалилась.

В пресс-службе президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова ранее сообщали, что утром во вторник, 6 октября, глава республики встретится с лидерами всех партий, участвовавших в парламентских выборах. В свою очередь, лидирующая на выборах в Киргизии партия «Биримдик» согласилась на повторные выборы в парламент в случае их назначения.