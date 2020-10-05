Президент Киргизии отреагировал на попытку штурма дома правительства

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков утром во вторник, 6 октября, встретится с лидерами всех партий, участвовавших в парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Таким образом Жээнбеков отреагировал на массовые беспорядки и попытку штурма дома правительства вечером в понедельник, 5 октября. На улицы Бишкека вышли около двух тысяч человек, столкновения с милицией на улицах города продолжаются. ОМОН повторно разогнал протестующих с площади, где находится Белый дом.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и кидали в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Пострадавшие есть с обеих сторон, их число уточняется.

Еще днем 11 из 16 партий, участвовавших в выборах, подписали заявление о непризнании результатов парламентских выборов 4 октября. Всего в новом составе парламента Киргизии 200 мест. По предварительным итогам, избирательный порог преодолели четыре политические силы. Партия «Биримдик» получит 46 депутатских мандатов, «Мекеним Кыргызстан» — 45, «Кыргызстан» — 16 и «Бутун Кыргызстан» — 13. Они вынуждены объединиться в коалицию, поскольку конституционного большинства не получил никто. Прежняя правящая Социал-демократическая партия Киргизии развалилась.