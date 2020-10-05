В Киргизии начались массовые протесты против «грязных выборов»

В Бишкеке началась массовая акция протеста с требованием аннулировать итоги парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Об этом сообщает «Sputnik Киргизия».

Сразу 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, связанных с властью. Таких грязных выборов никогда не было, и страна опозорилась на весь мир, считает Сулайманов.

В состоявшихся в Киргизии 4 октября парламентских выборах приняли участие 56,5 процентов из 3,5 миллиона зарегистрированных избирателей. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий.

По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы. Партия «Биримдик» получит 46 депутатских мандатов, «Мекеним Кыргызстан» — 45, «Кыргызстан» — 16 и «Бутун Кыргызстан» — 13. Они вынуждены объединиться в коалицию, поскольку ни одна из политсил не получила большинства.