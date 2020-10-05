Протестующие в Киргизии пошли на штурм Белого дома

Протестующие в центре столицы Киргизии Бишкека пошли на штурм Белого дома, где находится резиденция президента и правительства страны. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» в своем Telegram-канале.

Участники беспорядков трясут закрытые ворота, за которыми находится здание, некоторые начали перелезать через ограду. В сторону Белого дома летят камни. Милиция пытается разогнать протестующих, применяет светошумовые гранаты.

Волнения в Киргизии начались утром в понедельник, 5 октября, после прошедших в стране парламентских выборов. Сразу 11 из 12 партий, участвовавших в них, отказались признавать предварительные результаты голосования и подписали соответствующее заявление.

Ранее лидер оппозиционной политической силы «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, связанных с властью. По его словам, «таких грязных выборов никогда не было» и Кыргызстан «опозорился на весь мир». Власти страны пока официально не комментировали происходящее.

На 120 мест в новом составе парламента Киргизии претендовали 16 партий. По предварительным итогам, избирательный порог преодолели четыре политические силы. Партия «Биримдик» получит 46 депутатских мандатов, «Мекеним Кыргызстан» — 45, «Кыргызстан» — 16 и «Бутун Кыргызстан» — 13. Они вынуждены объединиться в коалицию, поскольку конституционного большинства не получил никто. Прежняя правящая Социал-демократическая партия Киргизии развалилась.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



