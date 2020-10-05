Наступление протестующих на милицию в Киргизии сняли на видео

Журналисты сняли на видео, как толпа протестующих в столице Киргизии Бишкеке наступает на сотрудников милиции. Запись опубликована в Telegram-канале «Sputnik Кыргызстан».

Столкновения с недовольными, пытавшимися ранее штурмовать Белый дом, продолжаются. После того как силовикам удалось разогнать их с площади возле резиденции правительства, толпа рассредоточилась по близлежащим улицам, однако позже снова двинулась в центр Бишкека. На кадрах видно, как строй милиционеров в защитной экипировке и с щитами убегает от десятков протестующих.

На данный момент силовики сгруппировались на площади перед Белым домом и обороняют ее от протестующих. Отмечаются стычки с протестующими и на других улицах города. Кроме того, «Sputnik Кыргызстан» проверяет на месте видеозапись, сделанную возле здания Минэкономики Киргизии, на ней запечатлены бойцы ОМОН, якобы перешедшие на сторону протестующих.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. 11 из 12 партий, участвовавших в них, отказались признавать предварительные результаты голосования и подписали соответствующее заявление. К вечеру тысячи недовольных в Бишкеке собрались штурмовать Белый дом, кидали в него камни и трясли запертые ворота. Против них применили резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пострадавшие есть с обеих сторон.

Власти страны пока официально не комментировали происходящее.