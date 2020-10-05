Лидирующая на выборах в Киргизии партия согласилась на повторные выборы

Лидирующая на выборах в Киргизии партия «Биримдик» согласилась на повторные выборы в парламент в случае их назначения. Об этом сообщил пресс-секретарь партии Адилет Султаналиев в Twitter.

«"Биримдик" призывает к этому и другие партии, преодолевшие 7-процентный барьер», — написал он.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и кидали в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Пострадавшие есть с обеих сторон, их число уточняется.

Еще днем 11 из 16 партий, участвовавших в выборах, подписали заявление о непризнании результатов парламентских выборов 4 октября. Всего в новом составе парламента Киргизии 200 мест. По предварительным итогам, избирательный порог преодолели четыре политические силы. Партия «Биримдик» получит 46 депутатских мандатов, «Мекеним Кыргызстан» — 45, «Кыргызстан» — 16 и «Бутун Кыргызстан» — 13. Они вынуждены объединиться в коалицию, поскольку конституционного большинства не получил никто. Прежняя правящая Социал-демократическая партия Киргизии развалилась.