Протестующие в Киргизии освободили из СИЗО бывшего президента

Участники акции протеста в Бишкеке освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.

Атамбаева вывели здания ГКНБ после переговоров с руководством ведомства. Протестующие сразу обступили бывшего шалву республики и скандировали: «Атамбаев».

Ранее протестующие захватили здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии. После двухчасового противостояния с сотрудниками милиции им удалось прорваться на огороженную территорию возле здания.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и кидали в здание камни, требуя отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.