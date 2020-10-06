Президент Киргизии обратился к протестующим

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обратился к участникам акции протеста в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиева.

Лидер республики призвал организаторов протестов к благоразумию. «Глава государства на рабочем месте в здании Жогорку Кенеша (парламента прим. — «Ленты.ру») до двух часов ночи проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами», — сказала Стамалиева.

Ранее протестующие ворвались в здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии. После двухчасового противостояния с сотрудниками милиции им удалось прорваться на огороженную территорию возле здания. Затем часть участников акции протеста направилась к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Протестующие хотят освободить из изолятора бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, арестованного в августе 2019 года.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и кидали в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



