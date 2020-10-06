Протестующие в Киргизии захотели освободить из СИЗО бывшего президента

Часть участников акции протеста в Бишкеке после захвата здания Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии, направились к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Протестующие хотят освободить из изолятора бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, арестованного в августе 2019 года. Он приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаев также обвиняется в убийстве, организации захвата власти, коррупции и незаконном обогащении.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и кидали в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Еще днем 11 из 16 партий, участвовавших в выборах, подписали заявление о непризнании результатов парламентских выборов 4 октября. Всего в новом составе парламента Киргизии 200 мест. По предварительным итогам, избирательный порог преодолели четыре политические силы. Партия «Биримдик» получит 46 депутатских мандатов, «Мекеним Кыргызстан» — 45, «Кыргызстан» — 16 и «Бутун Кыргызстан» — 13. Они вынуждены объединиться в коалицию, поскольку конституционного большинства не получил никто. Прежняя правящая Социал-демократическая партия Киргизии развалилась.

В пресс-службе президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова ранее сообщали, что утром во вторник, 6 октября, глава республики встретится с лидерами всех партий, участвовавших в парламентских выборах. В свою очередь, лидирующая на выборах в Киргизии партия «Биримдик» согласилась на повторные выборы в парламент в случае их назначения.