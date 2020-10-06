Протестующие освободили из колонии бывшего премьер-министра Киргизии

Участники акции протеста в Бишкеке освободили из колонии бывшего премьер-министра республики Сапара Исакова, рассказал РИА Новости его адвокат Замир Жоошев.

«Сапара Исакова освободили сегодня. Он на свободе», — сказал защитник экс-главы киргизского кабмина.

В декабре 2019 года Исаков был приговорен к 15 годам за коррупцию при модернизации ТЭЦ столицы, а в июне 2020 года — еще к одному тюремному сроку за коррупцию при строительстве и реконструкции других объектов.

Ранее протестующие ворвались в здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии. После двухчасового противостояния с сотрудниками милиции им удалось прорваться на огороженную территорию возле здания. Затем часть участников акции протеста направилась к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и освободила из изолятора бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, арестованного в августе 2019 года.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и кидали в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.