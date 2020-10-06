Стало известно о дальнейших планах киргизской оппозиции

Проигравшие на прошедших парламентских выборах в Киргизии оппозиционные политические партии поделились своими дальнейшими планами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, лидер партии «Ата-Мекен» Жанар Акаев, выступая на митинге, заявил о намерении образовать новое «народное» правительство взамен старого и назначить нового премьер-министра. Их задачей будет проведение новых выборов, «которые будут чистыми и прозрачными».

Кандидат в депутаты от «Ата-Мекена» Тилек Токтогазиев выразил мнение, что «три провластные партии («Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» — Примечание «Ленты.ру») не должны быть допущены к власти», а их члены в будущем не должны занимать каких-либо должностей.

Помимо этого, оппозиция намерена назначить коменданта Бишкека. Также стало известно, что в социальных сетях начали формироваться народных дружины для поддержания порядка в столице, так как милиции на улицах нет.

Ранее утром 5 октября в Бишкеке начались протесты недовольных результатами парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки и столкновения с милицией. В ночь на 6 октября протестующие ворвались в здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии. После двухчасового противостояния с сотрудниками милиции им удалось прорваться на огороженную территорию возле здания. Затем часть участников акции протеста направилась к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и освободила из изолятора бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, арестованного в августе 2019 года.

Еще днем 5 октября 11 из 16 партий, участвовавших в выборах, подписали заявление о непризнании результатов парламентских выборов 4 октября. Всего в новом составе парламента Киргизии 200 мест. По предварительным итогам, избирательный порог преодолели четыре политические силы. Партия «Биримдик» получит 46 депутатских мандатов, «Мекеним Кыргызстан» — 45, «Кыргызстан» — 16 и «Бутун Кыргызстан» — 13. Они вынуждены объединиться в коалицию, поскольку конституционного большинства не получил никто. Прежняя правящая Социал-демократическая партия Киргизии развалилась.

В пресс-службе президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова сообщали, что утром во вторник, 6 октября, глава республики встретится с лидерами всех партий, участвовавших в парламентских выборах. В свою очередь, лидирующая на выборах в Киргизии партия «Биримдик» согласилась на повторные выборы в парламент в случае их назначения.