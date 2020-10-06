Оппозиция Киргизии создала Координационный совет по передаче власти

Оппозиция Киргизии, представляющая сторонников судимого экс-президента Алмазбека Атамбаева, создала Координационный совет. Целью его будет передача власти в стране, сообщает представитель бывшей правящей Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева. Ее цитирует «Интерфакс».

В совет вошли шесть партий: СДПК, «Республика», «Ата Мекен», «Бутун Кыргызстан», «Бир Бол» и «Замандаш». Лидеры политических сил намерены провести общую пресс-конференцию во вторник, 6 октября, и озвучить свои планы.

Ранее лидер «Ата Мекен» уже заявлял на выступлении перед митингующими в Бишкеке, что оппозиция собирается сформировать новое «народное» правительство, задачей которого станет проведение новых парламентских выборов, «которые будут чистыми и прозрачными» в отличие от прошедших в воскресенье, 4 октября. При этом представители трех провластных политических сил «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан», которые по итогам прошли в парламент, не должны быть допущены до участия в новом голосовании.

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Протесты в Киргизии против итогов парламентских выборов начались утром в понедельник, 5 октября. Избирательный порог преодолели только четыре из 16 партий, проигравшие оппозиционные силы объявили, что не признают результаты голосования. К вечеру митинг в Бишкеке перерос в массовые беспорядки, недовольные спустя несколько попыток захватили Белый дом, где находится резиденция президента и парламента, здание правительства и другие административные здания.

В их числе оказалось и СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии, где содержался экс-президент Атамбаев. Его вместе с рядом бывших государственных чиновников освободили. Протестующие уже «назначили» народного мэра столицы и собираются также утвердить собственного временного премьер-министра и глав правоохранительных ведомств.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков еще накануне обещал встретиться с лидерами всех партий-участниц парламентских выборов, а также поручил ЦИК расследовать возможные нарушения и при необходимости аннулировать результаты голосования.