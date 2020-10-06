Проправительственный митинг в Киргизии перерос в оппозиционный

Проправительственный митинг в родном городе президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова перерос в оппозиционный. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Sputnik Кыргызстан».

Митинг в Оше изначально собрали в поддержку действующего главы государства. На нем выступил его брат, депутат нынешнего созыва парламента Асылбек Жээнбеков.

Несогласных с итогами выборов, которые присутствовали в толпе, пытались прогнать с митинга. Однако постепенно характер митинга начал меняться. Выступающие стали чаще заявлять о необходимости перемен во власти. Часть депутатов городского совета пошли на центральную площадь, чтобы объявить о недоверии мэру. Между сторонниками и противниками действующей власти начались стычки.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезть через ограду и бросать в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб.