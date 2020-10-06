Протестующие заняли здание правительства Киргизии

Протестующие в Бишкеке заняли здание правительства Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя кабмина республики.

«Мы не можем попасть на работу. В здании какие-то неизвестные люди, они не пускают нас внутрь», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что вероятнее всего захватчики — участники протестов.

При этом источник добавил, что в здании нет никаких признаков разграбления и погромов.

Ранее протестующие ворвались в здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии. После двухчасового противостояния с сотрудниками милиции им удалось прорваться на огороженную территорию возле здания. Затем часть участников акции протеста направилась к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и освободила из изолятора экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, арестованного в августе 2019 года, а также бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и кидали в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.