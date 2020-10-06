Здоровье бывшего президента Киргизии резко ухудшилось после освобождения из СИЗО

Здоровье бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева резко ухудшилось после освобождения из СИЗО. Об этом сообщил экс-премьер Сапар Исаков на встрече со сторонниками Социал-демократической партии, передает «Интерфакс».

«Мы его попросили не приходить на сегодняшнее собрание», — отметил Исаков. Экс-депутат Равшан Жээнбеков анонсировал встречу оппозиционных сил в среду, 7 октября.

Материалы по теме Протестующие в Киргизии взяли штурмом дом правительства и требуют отдать власть В беспорядках пострадали сотни человек. Президент готов отменить результаты выборов

4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент (Жогорку Кенеш). В них участвовали 16 партий, прошли в парламент четыре. В Бишкеке начались массовые протесты граждан, не верящих в официальные результаты. Для их разгона использовались водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков один человек погиб, почти 600 пострадали.

В ночь на 6 октября протестующие захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО Атамбаева, Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова. Шесть оппозиционных партий объединились в Координационный совет.

ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов в Жогорку Кенеш.