Протестующие в Киргизии освободили из СИЗО еще одного политика

Протестующие против результатов парламентских выборов в Киргизии освободили из СИЗО еще одного политика. Об этом сообщает РИА Новости.

На свободу вышел бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов. Также освобожден телохранитель экс-президента республики Алмазбека Атамбаева Канат Сагынбаев.

Сагынбаев и Ниязов были задержаны по подозрению в организации массовых беспорядков 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш, когда в ходе спецоперации силовиков по задержанию Атамбаева пострадали 136 человек и погиб один боец спецназа.

Ранее участники акции протеста освободили из изолятора Атамбаева, арестованного в августе 2019 года, а также бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова.

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и бросали в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.