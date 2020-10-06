Новые выборы в Киргизии назначат в течение двух недель

Центризбирком Киргизии в течение двух недель должен назначить новые выборы в парламент страны (Жогорку Кенеша). Об этом агентству KABAR сообщил замглавы ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Он заявил о сокращении избирательных сроков. Если раньше ЦИК должен был организовать выборы в течение 90 дней после принятия решения об их проведении, то теперь в течение 60 дней.

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Ранее Центризбирком признал недействительными итоги прошедших парламентских выборов.

Выборы в Жогорку Кенеш состоялись 4 октября. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные результаты вызвали массовые протесты в Бишкеке, которые переросли в беспорядки.

Демонстрантов разгоняли с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Один человек погиб, почти 600 — пострадали.

Протестующие захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других арестованных политиков. Шесть оппозиционных партий сформировали Координационный совет.

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