Президент Киргизии заявил о готовности к переговорам с оппозицией

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности начать переговоры с оппозицией, передает ТАСС.

По его словам, есть опасность, что Киргизия «станет жертвой» внешних сил. Поэтому необходимо «сесть за стол переговоров, прекратить споры».

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Жээнбеков подчеркнул, что является легитимным президентом, и приветствовал решение оппозиционных партий создать Координационный совет.

«Я беспокоюсь за ситуацию. Этого не должно было случиться, но случилось. Нам нужно выйти из всего этого. Моя основная роль — объединить всех», — добавил глава Киргизии.

4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент. Из 16 партий прошли четыре. Это вызвало массовые протесты, которые обернулись беспорядками. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.

Депутаты проголосовали за назначение бывшего парламентария Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра. Прежний глава правительства, как и спикер парламента, подали в отставку.